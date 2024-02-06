Seorang pemuda tewas terserempet kereta api di perlintasan Pulogadung, Jakarta Timur pada, Selasa (6/2/2024) pagi.

Saksi mata menyebut sebelum tertabrak, korban sempat membeli rokok dan kemudian mencari barang bekas di sekitar perlintasan kereta api. Jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RS Cipto Mangunkusumo untuk diautopsi.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News