...

Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Se-Indonesia Kritik Sikap Politik Presiden Joko Widodo

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 06 Februari 2024 09:30 WIB
A A A
Civitas akademica dan alumni Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi Seluruh Indonesia mendesak presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat bersikap jujur dan adil dalam Pemilu 2024.
 
Mereka menyatakan negara tak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga dinilai tidak netral dengan mendukung salah satu paslon tertentu.
 
Mereka meminta masyarakat dapat memanfaatkan hak pilihnya dengan baik pada Pemilu 2024 dengan mencermati rekam jejak para calon presiden dan partai pendukungnya.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini