Civitas akademica dan alumni Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi Seluruh Indonesia mendesak presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat bersikap jujur dan adil dalam Pemilu 2024.

Mereka menyatakan negara tak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga dinilai tidak netral dengan mendukung salah satu paslon tertentu.

Mereka meminta masyarakat dapat memanfaatkan hak pilihnya dengan baik pada Pemilu 2024 dengan mencermati rekam jejak para calon presiden dan partai pendukungnya.

