Kasus Penyakit TBC di Bekasi Meningkat, Dinkes Imbau Warga Pakai Masker

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Selasa 06 Februari 2024 09:00 WIB
Angka kasus penderita penyakit TBC di Kota Bekasi, Jabar cukup tinggi. Berdasarkan data Dinkes Kota Bekasi, angka penderita TBC mencapai 11.763 orang. Penyebab utamanya adalah akibat perilaku dan ditunjang oleh tingkat polusi kota.
 
Dinkes Kota Bekasi mengimbau agar warga menggunakan masker demi keamanan bersama. Perlu diketahui, bahwa penyakit TBC juga menjadi penyakit yang mengancam kematian.  
 
Kontributor: Rahmat Hidayat
Produser: Akira AW

