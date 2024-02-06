Angka kasus penderita penyakit TBC di Kota Bekasi, Jabar cukup tinggi. Berdasarkan data Dinkes Kota Bekasi, angka penderita TBC mencapai 11.763 orang. Penyebab utamanya adalah akibat perilaku dan ditunjang oleh tingkat polusi kota.

Dinkes Kota Bekasi mengimbau agar warga menggunakan masker demi keamanan bersama. Perlu diketahui, bahwa penyakit TBC juga menjadi penyakit yang mengancam kematian.

Kontributor: Rahmat Hidayat

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News