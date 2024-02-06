...

Hujan Deras, Jalur Ungaran Kabupaten Semarang Terendam Banjir Setinggi 70 Cm

Lurisa Lulu, Jurnalis · Selasa 06 Februari 2024 07:30 WIB
A A A
Banjir setinggi 70 sentimeter merendam sejumlah kios pedagang, Selasa (6/2). Lokasi di Jalan MT Haryono, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Banjir juga menggenangi ruas jalan utama penghubung Kota Semarang-Salatiga.
 
Buruknya saluran drainase menjadi penyebab banjir akibat tak mampu menampung air. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos mengalami mati mesin (mogok). 
 
Sementara pengendara roda empat dapat melintas menggunakan lajur paling kanan. Arus lalin dari arah Semarang-Salatiga maupun sebaliknya mengalami kemacetan.
 
Kontributor: Lurisa Lulu
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini