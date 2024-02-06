Banjir setinggi 70 sentimeter merendam sejumlah kios pedagang, Selasa (6/2). Lokasi di Jalan MT Haryono, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Banjir juga menggenangi ruas jalan utama penghubung Kota Semarang-Salatiga.

Buruknya saluran drainase menjadi penyebab banjir akibat tak mampu menampung air. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos mengalami mati mesin (mogok).

Sementara pengendara roda empat dapat melintas menggunakan lajur paling kanan. Arus lalin dari arah Semarang-Salatiga maupun sebaliknya mengalami kemacetan.

Kontributor: Lurisa Lulu

Produser: Akira AW

(fru)

