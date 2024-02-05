...

Tergerus Aliran Kali Grogol, Pos Pantau Pintu Air di Palmerah Roboh

Miftahul Ghani, Jurnalis · Senin 05 Februari 2024 22:30 WIB
Pos jaga unit pelaksana kebersihan badan air roboh di Aliran Inspeksi Kali Grogol, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (5/2).
 
Pos roboh akibat konstruksi bangunan sudah tua dan tergerus aliran air Kali Grogol, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
 
Sebelumnya, petugas sudah merasakan penurunan kontur tanah sejak beberapa pekan lalu, hingga kini belum ada upaya evakuasi bangunan pos jaga tersebut.
 
Kontributor: Miftahul Ghani

(rns)

