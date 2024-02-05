Pos jaga unit pelaksana kebersihan badan air roboh di Aliran Inspeksi Kali Grogol, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (5/2).

Pos roboh akibat konstruksi bangunan sudah tua dan tergerus aliran air Kali Grogol, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Sebelumnya, petugas sudah merasakan penurunan kontur tanah sejak beberapa pekan lalu, hingga kini belum ada upaya evakuasi bangunan pos jaga tersebut.

Kontributor: Miftahul Ghani



