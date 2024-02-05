...

Curiga Ramai Petisi Kritik Jokowi, Bahlil: Ini Skenario Kita Paham sebagai Mantan Aktivis

Reza Ramadhan, Jurnalis · Senin 05 Februari 2024 21:45 WIB
Ketua Tim Kerja Strategis (TKS) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Bahlil Lahadalia, menilai ada skenario dibalik  maraknya sejumlah civitas akademika mengritisi pemerintahan Jokowi.
 
Hal tersebut disampaikan Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/2/2024).
 
Bahlil juga menekankan harus ada fakta, bukti dan landasan hukum pada setiap persepsi atau komentar.
 
