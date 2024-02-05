Ketua Tim Kerja Strategis (TKS) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Bahlil Lahadalia, menilai ada skenario dibalik maraknya sejumlah civitas akademika mengritisi pemerintahan Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/2/2024).

Bahlil juga menekankan harus ada fakta, bukti dan landasan hukum pada setiap persepsi atau komentar.

Reporter : Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News