...

Jelang Imlek, Umat Tri Dharma Cuci Patung Dewa dan Bersihkan Klenteng Boo Hway Bio Jombang

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Senin 05 Februari 2024 23:00 WIB
A A A
Jelang hari raya Imlek umat Tri Dharma Klenteng Boo Hway Bio di Mojoagung, Jombang menggelar ritual memandikan dewa.
 
Tak hanya patung dewanya, seluruh kelengkapan ibadah yang ada di dalam klenteng juga dibersihkan dan dicuci. Ritual rutin mereka lakukan untuk mendapatkan keberkahan berupa kesehatan dan rejeki yang melimpah
 
Umat Tridharma juga berharap para dewa akan memberkati seluruh bangsa Indonesia sehingga pemilu bisa berjalan lancar dan damai. Kegiatan membersihkan klenteng juga dilakukan dengan melibatkan warga sekitar sebagai simbol kerukunan antar umat beragama.
 
Kontributor: Mukhtar Bagus

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini