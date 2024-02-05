Jelang hari raya Imlek umat Tri Dharma Klenteng Boo Hway Bio di Mojoagung, Jombang menggelar ritual memandikan dewa.

Tak hanya patung dewanya, seluruh kelengkapan ibadah yang ada di dalam klenteng juga dibersihkan dan dicuci. Ritual rutin mereka lakukan untuk mendapatkan keberkahan berupa kesehatan dan rejeki yang melimpah

Umat Tridharma juga berharap para dewa akan memberkati seluruh bangsa Indonesia sehingga pemilu bisa berjalan lancar dan damai. Kegiatan membersihkan klenteng juga dilakukan dengan melibatkan warga sekitar sebagai simbol kerukunan antar umat beragama.

Kontributor: Mukhtar Bagus

