Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendesak Presiden Joko Widodo agar segera berhenti melakukan praktik pelanggaran dan pengrusakan prinsip demokrasi.

PMII juga mendesak Presiden Jokowi untuk berhenti melakukan praktik-praktik kekuasaan yang memusatkan kekuasaan ekonomi dan politik hanya kepada segelintir orang.

PMII juga mendesak pemerintahan menghentikan praktik penyalahgunaan kekuasaan

Reporter : Jonathan Simanjuntak

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News