PMII Desak Presiden Jokowi Berhenti Lakukan Praktik Pelanggaran Prinsip Demokrasi

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Senin 05 Februari 2024 20:00 WIB
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendesak Presiden Joko Widodo agar segera berhenti melakukan praktik pelanggaran dan pengrusakan prinsip demokrasi. 
 
PMII juga mendesak Presiden Jokowi untuk berhenti melakukan praktik-praktik kekuasaan yang memusatkan kekuasaan ekonomi dan politik hanya kepada segelintir orang.
 
PMII juga mendesak pemerintahan menghentikan praktik penyalahgunaan kekuasaan 
 
Reporter : Jonathan Simanjuntak 
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

