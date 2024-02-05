Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendesak Presiden Joko Widodo agar segera berhenti melakukan praktik pelanggaran dan pengrusakan prinsip demokrasi.
PMII juga mendesak Presiden Jokowi untuk berhenti melakukan praktik-praktik kekuasaan yang memusatkan kekuasaan ekonomi dan politik hanya kepada segelintir orang.
PMII juga mendesak pemerintahan menghentikan praktik penyalahgunaan kekuasaan
Reporter : Jonathan Simanjuntak
Produser: Reza Ramadhan
