Ganjar Pranowo Apresiasi Mundurnya Ahok dan Mahfud MD dari Jabatannya

Kristo Suryokusumo, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 23:38 WIB
Capres 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengapresiasi mundurnya mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) demi mendukungnya di Pilpres 2024. Kehadiran Ahok dinilai semakin menambah kekuatan dan optimistis untuk meraih kemenangan khususnya di DKI Jakarta.
 
Keputusan Ahok untuk mundur demi terlibat aktif dalam politik dinilai Ganjar sudah tepat. Hal ini agar ia bisa netral dan tidak berpengaruh oleh segala hal yang mengikatnya.
 
Disinggung apakah keputusan Ahok untuk mundur termasuk Mahfud MD tidak membahayakan potensi Ganjar karena paslon lain semakin semena-mena, Ganjar menegaskan sama sekali tidak takut.
 
Reporter: Ismaet Humaedi
Produser: Kristo Suryokusumo

