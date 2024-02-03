...

5 Makanan Unik yang Viral, dari Rujak Lobi Lobi hingga Teh Talua Es Krim

Hadits Abdillah, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 17:10 WIB
Rujak lobi lobi merupakan salah makanan unik yang viral di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Buah lobi lobi sangat cocok dipadu dengan cocolan sambal rujak yang rasanya pedas-manis. Untuk satu porsi rujak lobi-lobi dibanderol dengan harga Rp15 ribu.
 
Berikutnya ada jeruk bali yang membuat gempar warga Jepara, Jawa Tengah. Pada kult bali ini tampak gambar lima tokoh Wali Songo. Selain itu, buah ini memiliki bau bunga kenanga.
 
Dari buah-buahan, kita beralih ke kuliner bakso, lebih tepatnya bakso pizza. Yang membuat bakso pizza berbeda adalah bagian rotinya yang menggunakan adonan ayam yang dibentuk seperti roti pizza.
 
Selanjutnya, kita ke minuman es toengtoeng di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Es toengtoeng berupa sajian es krim dengan tampilan warna-warni dan isi yang melimpah.
 
Yang terakhir, ada teh talua es krim yang ditawarkan sebuah kafe di Padang, Sumatra Barat. Kedai ini menyugukan menu tradisional khas Minang yang diolah secara modern. Untuk harga, seporsi dibandrol Rp15 ribu hingga Rp20 ribu.
 
