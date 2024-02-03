...

Bukan Karena Sang Adik, Marc Marquez Ungkap Alasan Utama Gabung Gresini Racing

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 20:31 WIB
Pembalap MotoGP, Marc Marquez memberikan alasan utama bergabung dengan Gresini Racing. Hal tersebut diungkapkan Marquez dalam agenda Kickoff Conference Grecini Racing 2024,
di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenparekraf, pada Sabtu (3/2/2024).
 
Pembalap asal Spanyol itu mengatakan bergabung dengan Gresini Racing bukan karena sang adik, Alex Marquez. Marquez melilih Gresini Racing lantaran sejarah yang telah di bangun tim pabrikan Ducati itu.
 
