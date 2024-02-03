...

Ahok Sebut akan Fokus Kampanyekan Ganjar-Mahfud di DKI Jakarta

Ari Sandita, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 23:02 WIB
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut keputusannya mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) karena ingin fokus mengkampanyekan Capres-cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
 
Ahok menambahkan, dirinya sudah sejak lama ingin mundur dari jabatannya di Pertamina. Namun, ada persoalan tentang laporan kegiatan yang mengganjalnya sehingga dia baru bisa mundur baru-baru ini.
 
Reporter: Ari Sandita
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

