Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut keputusannya mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) karena ingin fokus mengkampanyekan Capres-cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ahok menambahkan, dirinya sudah sejak lama ingin mundur dari jabatannya di Pertamina. Namun, ada persoalan tentang laporan kegiatan yang mengganjalnya sehingga dia baru bisa mundur baru-baru ini.

Reporter: Ari Sandita

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News