Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyampaikan orasi kebangsaan dalam kampanye akbar paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu sore ini (3/2/2024).

Megawati mengatakan, dirinya mengimbau kepada rakyat Indonesia keseluruhan agar sadar atas adanya upaya pemecah belah persatuan Indonesia oleh segelintir pihak karena hanya ingin melanggengkan kekuasaan.

Putri Presiden Pertama Republik Indonesia itu mengatakan dengan tegas, seluruh rakyat Indonesia adalah pewaris kemerdekaan. Megawati meminta kepada rakyat, agar segera tersadar dan berhati-hati dalam pemilu 2024 ini, serta harus mengetahui siapa segelintir pihak yang dimaksudkannya tersebut.

Megawati meminta TNI-Polri untuk tidak mengintimidasi masyarakat Indonesia. Dia menegasakan pemilu ialah hak setiap warga negara.

Reporter: Muhammad Farhan

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

