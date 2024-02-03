Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan untuk melawan tindak kecurangan, hingga intimidasi yang terjadi di Pemilu 2024.

Dalam gerakan perlawanan ini, Megawati juga mengajak seluruh relawan untuk memukul 10 ribu kentungan sebagai tanda menjaga kewaspadaan. Ajakan Megawati memukul kentungan ini diikuti para ketua umum partai politik pengusung seperti Plt Ketua Umum DPP PPP Mardiono, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Kristo Suryokusumo