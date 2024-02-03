...

Ganjar Pranowo Nyanyi Bareng Slank di Konser Salam Metal Menang Total

Annastasya Rizqa, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 21:28 WIB
Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo ikut bernyanyi bersama band Slank di Konser Salam Metal Menang Total di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024). Momen Ganjar ini mendapat sambutan dari ribuan penonton dan relawan yang hadir di konser ini.
 
Saat sang Slank,membawakan lagu “Ku Tak Bisa”, Ganjar menyambung lagu tersebut dengan mengubah liriknya. Melihat hal ini para penonton pun terus mengeluh-elukan sosok Ganjar terlebih saat dirinya naik ke atas panggung.
 
Reporter: Annastasya Rizqa, Tangguh Yudha Ramadhan
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

