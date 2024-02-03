...

Sandiaga Uno Nilai Mundurnya Mahfud MD dari Menkopolhukam Tingkatkan Suara Nasional

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 21:04 WIB
A A A
Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Sandiaga Uno menilai mundurnya Mahfud MD sebagai Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) telah meningkatkan suara pemilih skala nasional di atas 30 persen. Hal ini disebabkan bertambahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan Ganjar-Mahfud yang ingin menghindari benturan kepentingan serta menciptakan pengabdian dengan penuh pengorbanan. 
 
Sandi menambahkan, suara paslon nomor Ganjar-Mahfud juga melejit pasca mundurnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Dengan perolehan tersebut, Sandi meyakini Ganjar-Mahfud dapat melaju ke putaran kedua Pilpres 2024 mendatang. 
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini