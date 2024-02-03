Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Sandiaga Uno menilai mundurnya Mahfud MD sebagai Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) telah meningkatkan suara pemilih skala nasional di atas 30 persen. Hal ini disebabkan bertambahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan Ganjar-Mahfud yang ingin menghindari benturan kepentingan serta menciptakan pengabdian dengan penuh pengorbanan.

Sandi menambahkan, suara paslon nomor Ganjar-Mahfud juga melejit pasca mundurnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Dengan perolehan tersebut, Sandi meyakini Ganjar-Mahfud dapat melaju ke putaran kedua Pilpres 2024 mendatang.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

