Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan mendukung pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ganjar menyebut dirinya sudah mengetahui hal tersebut dari awal dan tidak khawatir dengan banyaknya dukungan dari para Menteri di cabinet Presiden Joko Widodo kepada Prabowo-Gibran.

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

