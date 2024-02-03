...

Ganjar Pranowo Tidak Terkejut soal Dukungan Luhut Binsar Panjaitan ke Prabowo-Gibran

Kristo Suryokusumo, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 20:02 WIB
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan mendukung pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
 
Ganjar menyebut dirinya sudah mengetahui hal tersebut dari awal dan tidak khawatir dengan banyaknya dukungan dari para Menteri di cabinet Presiden Joko Widodo kepada Prabowo-Gibran.
 
