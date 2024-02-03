Presiden Joko Widodo (Jokowi)menanggapi bermunculannya petisi dari sejumlah civitas academica terkait kondisi politik yang sedang terjadi. Jokowi, apa yang dilakukan para civitas academica tersebut merupakan hak dalam berdemokrasi.

Sebelumnya, puluhan Guru Besar dan alumni dari sejumlah universitas di Indonesia menyampaikan keprihatinan dan keresahan atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024.

Reporter: Agi Ilman

Produser: Kristo Suryokusumo

