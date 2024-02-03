...

Presiden Joko Widodo Tanggapi Munculnya Petisi dari Sejumlah Civitas Academica

Kristo Suryokusumo, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 19:26 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi)menanggapi bermunculannya petisi dari sejumlah civitas academica terkait kondisi politik yang sedang terjadi. Jokowi, apa yang dilakukan para civitas academica tersebut merupakan hak dalam berdemokrasi. 
 
Sebelumnya, puluhan Guru Besar dan alumni dari sejumlah universitas di Indonesia menyampaikan keprihatinan dan keresahan atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024.
 
