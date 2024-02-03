...

Ganjar-Mahfud Terima Dukungan dari Alumni Universitas Indonesia

Widya Michella, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 18:05 WIB
A A A
Calon Presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyambut baik dukungan Alumni Universitas Indonesia (UI) dalam acara “Alumni UI Bersama Ganjar Mahfud" pada Sabtu (3/2/2024) di Atrium One BelPark Mall, Jakarta Selatan. 
 
Dalam acara tersebut Ganjar-Mahfud menerima sebuah pedang, yang merupakan lambang pemberian amanat dan kepercayaan kepada Ganjar-Mahfud. Pemberian pedang merupakan simbol untuk terus dan tetap tegak lurus pada Konstitusi RI dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
 
Reporter: Widya Michella
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini