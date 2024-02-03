Calon Presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyambut baik dukungan Alumni Universitas Indonesia (UI) dalam acara “Alumni UI Bersama Ganjar Mahfud" pada Sabtu (3/2/2024) di Atrium One BelPark Mall, Jakarta Selatan.

Dalam acara tersebut Ganjar-Mahfud menerima sebuah pedang, yang merupakan lambang pemberian amanat dan kepercayaan kepada Ganjar-Mahfud. Pemberian pedang merupakan simbol untuk terus dan tetap tegak lurus pada Konstitusi RI dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Reporter: Widya Michella

Produser: Kristo Suryokusumo

