Megawati dan Hary Tanoe Kompak Hadir di Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud

Maulana Yusuf, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 16:31 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, menghadiri Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Sabtu, 3 Februari 2024. 
 
Megawati menyempatkan diri menyapa para relawannya, dan berfoto dengan anak kecil sambal berbincang dengan anak tersebut. Kedatangan Megawati disusul Hary Tanoesoedibjo yang langsung disambut meriah oleh para relawan yang datang.
 
Reporter: Maulana Yusuf
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

