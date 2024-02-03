Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, menghadiri Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Sabtu, 3 Februari 2024.

Megawati menyempatkan diri menyapa para relawannya, dan berfoto dengan anak kecil sambal berbincang dengan anak tersebut. Kedatangan Megawati disusul Hary Tanoesoedibjo yang langsung disambut meriah oleh para relawan yang datang.

Reporter: Maulana Yusuf

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

