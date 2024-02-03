Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo tiba di lokasi Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Ganjar tiba di pada pukul 16.00 WIB dengan menaiki motor Kawasaki ER6 berwarna hitam merah.

Kehadiran Ganjar disambut para relawan yang bersorak saat melihat kedatangan Ganjar. Setelah mencopot helmnya Ganjar langsung menyapa relawan yang sudah menunggu kedatangannya sejak siang hari.

Reporter: Ari Sandita

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

