...

Ganjar Pranowo Tiba di Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud dengan Naiki Moge Hitam-Merah

Ari Sandita, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 17:30 WIB
A A A
Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo tiba di lokasi Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Ganjar tiba di pada pukul 16.00 WIB dengan menaiki motor Kawasaki ER6 berwarna hitam merah.
 
Kehadiran Ganjar disambut para relawan yang bersorak saat melihat kedatangan Ganjar. Setelah mencopot helmnya Ganjar langsung menyapa relawan yang sudah menunggu kedatangannya sejak siang hari.
 
Reporter: Ari Sandita
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini