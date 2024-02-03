Pasangan WNA asal Polandia mengalami kecelakaan lalu lintas di Badung, Bali. Diduga panik dan tidak bisa menguasai motornya, pasangan tersebut terpental jatuh.

Pengendara bernama Zakrzewski tewas setelah jatuh hingga kepalanya membentur aspal. Sedangkan penumpang bernama Anna Nicpon selamat dan dilarikan ke rumah sakit.

Sejumlah warga berinisiatif menutup jenazah korban menggunakan daun pisang sambil menunggu ambulans.

Musibah ini sempat menarik perhatian warga yang melintas di lokasi kejadian. Hingga sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.

Reporter: Bagus Alit

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

