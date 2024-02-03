Massa mulai memadati area Konser Salam Metal Menang Total Paslon, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di GBK, Sabtu (3/2/2024). Mereka datang dengan begitu antusias untuk menyapa pasangan calon nomor urut 3 itu.

Tak sedikit yng mengggunakan kostum-kostum menarik untuk memeriahkan suasana. Dalam konser Salam Metal akan diisi oleh sejumlah musisi papan atas, termasuk Slank.

Dalam acara tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, bersama ketum parpol pengusung lainnya, dipastikan akan datang untuk memberikan dukungan.

Reporter: Teguh Yudha

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

