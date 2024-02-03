...

Viral Kepala Desa Glamor di Tengah Demo di DPR Menuntut Perpanjangan Masa Jabatan

Wildan Hidayat, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 12:00 WIB
A A A
Viral Kades Gunung Menyan Wiwin Komala Sari mencuri perhatian saat Sksi demo menuntut perpanjangan masa jabatan 9 tahun di Gedung DPR Rabu (31/1/2024). 
 
Gaya Wiwin di media sosial juga diangkat dan menjadi sorotan netizen. Ia terlihat mengenakan aksesoris dan pakaian yang terlihat mahal harganya.
 
Wiwin pun angkat bicara dan membantah jika dirinya memanfaatkan jabatanya untuk kekayaan. Ia mengaku bahwa dirinya memiliki harta kekayaan sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa. 
 
Reporter: Wildan Hidayat  
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

