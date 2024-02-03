Viral Kades Gunung Menyan Wiwin Komala Sari mencuri perhatian saat Sksi demo menuntut perpanjangan masa jabatan 9 tahun di Gedung DPR Rabu (31/1/2024).

Gaya Wiwin di media sosial juga diangkat dan menjadi sorotan netizen. Ia terlihat mengenakan aksesoris dan pakaian yang terlihat mahal harganya.

Wiwin pun angkat bicara dan membantah jika dirinya memanfaatkan jabatanya untuk kekayaan. Ia mengaku bahwa dirinya memiliki harta kekayaan sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa.

Reporter: Wildan Hidayat

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

