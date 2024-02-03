Okezone Updates dibuka dengan kabar heboh dugaan kasus pencucian uang yang dilakukan Raffi Ahmad. Informasi yang menghebohkan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifa Sutrisna. Namun, kabar tersebut dibantah Raffi Ahmad. Berikutnya, polisi mengungkap kasus ganja dalam bola coklat di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat.

Seputar Pemilu 2024, cawapres nomor urut 03 Mahfud MD berlari pagi mengitari Monas usai resmi mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi.

Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Korsel melaju ke perempat final Piala Asia 2023 usai mengalahkan Arab Saudi lewat drama adu penalti.

Host: Nata Arman

