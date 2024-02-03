...

Ratusan Warga di Jombang Saling Dorong dan Berdesakan Antre Bantuan Pangan

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 10:15 WIB
Ratusan warga ini saling dorong dan berdesakan saat antre pembagian bantuan pangan nasional. Kondisi ini terjadi di Desa Morosunggingan, Jombang, Sabtu (3/2/2024) pagi.
 
Mereka saling berebut masuk lebih dulu ke dalam kantor desa. Sementara perangkat desa membatasi jumlah warga yang masuk.
 
Total ada 317 orang wargan Desa Morosunggingan yang mendapat bantuan pangan. Setiap warga mendapatkan bantuan berupa beras sebanyak 10 kg.
 
Reporter: Mukhtar Bagus
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

