Ratusan warga ini saling dorong dan berdesakan saat antre pembagian bantuan pangan nasional. Kondisi ini terjadi di Desa Morosunggingan, Jombang, Sabtu (3/2/2024) pagi.

Mereka saling berebut masuk lebih dulu ke dalam kantor desa. Sementara perangkat desa membatasi jumlah warga yang masuk.

Total ada 317 orang wargan Desa Morosunggingan yang mendapat bantuan pangan. Setiap warga mendapatkan bantuan berupa beras sebanyak 10 kg.

Reporter: Mukhtar Bagus

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News