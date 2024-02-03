...

Hadiri Acara Try Out UTBK-SNBT Surabaya, Alam Ganjar Bagikan Cerita dan Tips Dunia Perkuliahan

Rahmat Ilyasan, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 08:30 WIB
A A A
Alam Ganjar turut hadir dalam Try Out UTBK-SNBT kepada SMA di Golden City, Surabaya, Jumat (2/2/2024). Kegiatan ini merupakan salah satu langkah demi mewujudkan satu keluarga satu sarjana, Generasi Pemenang.
 
Alam yang merupakan Mahasiswa Fakultas Teknik UGM itu membagikan sejumlah cerita seputar dunia perkuliahan, dan tips memilih jurusan kuliah kepada ratusan pelajar kelas 3 yang hadir. 
 
Alam lantas menekankan bagaimana berproses itu penting. Sebab, ia menilai dalam sebuah proses tersebut akan ada tantangan dan pengalaman yang akan dilalui. Sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang menurutnya lebih penting daripada nilai akhir.
 
Reporter: Rahmat Ilyasan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini