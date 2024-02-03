Alam Ganjar turut hadir dalam Try Out UTBK-SNBT kepada SMA di Golden City, Surabaya, Jumat (2/2/2024). Kegiatan ini merupakan salah satu langkah demi mewujudkan satu keluarga satu sarjana, Generasi Pemenang.

Alam yang merupakan Mahasiswa Fakultas Teknik UGM itu membagikan sejumlah cerita seputar dunia perkuliahan, dan tips memilih jurusan kuliah kepada ratusan pelajar kelas 3 yang hadir.

Alam lantas menekankan bagaimana berproses itu penting. Sebab, ia menilai dalam sebuah proses tersebut akan ada tantangan dan pengalaman yang akan dilalui. Sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang menurutnya lebih penting daripada nilai akhir.

Reporter: Rahmat Ilyasan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

