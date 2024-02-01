...

Presiden Joko Widodo Sebut Harga Bahan Pokok di Wonogiri Masih Baik

Raka Novianto, Jurnalis · Kamis 01 Februari 2024 12:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung ketersediaan dan harga sejumlah bahan pokok di Pasar Kota Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 1 Februari 2024. Menurut Presiden, harga sejumlah bahan pokok di pasar tersebut masih dalam kondisi yang baik.
 
Terkait harga beras yang masih tinggi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia telah menginstruksikan kepada Bulog untuk menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Kota Wonogiri. Sedangkan terkait stok, Presiden menjelaskan bahwa ketersediaan beras masih dalam kondisi aman. 
 
Reporter: Raka Novianto
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

