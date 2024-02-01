Mahfud MD secara resmi telah menyampaikan surat pengunduran dirinya dari Menkopolhukam ke Presiden Jokowi, Kamis(2/1). Mahfud menyampaikan 3 catatan penting untuk Menkopolhukam selanjutnya saat mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi.

Cawapres nomor urut 3 tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang bekerjasama selama dirinya menjabat sebagai Menkopolhukam.

Reporter: Riana Rizkia

(fru)

