Mahfud MD bakal menemui Presiden Jokowi pada sore hari ini, Kamis (1/2)

Pertemuan itu untuk membahas pengunduran diri Mahfud sebagai Menkopolhukam. Namun, Jokowi tidak merinci pertemuan dengan Mahfud MD akan digelar dimana

Sebelumnya, Jokowi menanggapi perihal pengunduran diri Mahfud sebagai Menkopolhukam. Ia menyebut sangat menghargai keputusan yang diambil Mahfud untuk mundur dari jabatan

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Akira AW

(rns)

