

Serahkan Surat Pengunduran Diri, Mahfud MD Bakal Temui Presiden Jokowi Sore Ini

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Kamis 01 Februari 2024 11:00 WIB

Mahfud MD bakal menemui Presiden Jokowi pada sore hari ini, Kamis (1/2)
 
Pertemuan itu untuk membahas pengunduran diri Mahfud sebagai Menkopolhukam. Namun, Jokowi tidak merinci pertemuan dengan Mahfud MD akan digelar dimana
 
Sebelumnya, Jokowi menanggapi perihal pengunduran diri Mahfud sebagai Menkopolhukam. Ia menyebut sangat menghargai keputusan yang diambil Mahfud untuk mundur dari jabatan 
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: Akira AW

(rns)

