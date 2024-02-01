Mahfud MD bakal menemui Presiden Jokowi pada sore hari ini, Kamis (1/2)
Pertemuan itu untuk membahas pengunduran diri Mahfud sebagai Menkopolhukam. Namun, Jokowi tidak merinci pertemuan dengan Mahfud MD akan digelar dimana
Sebelumnya, Jokowi menanggapi perihal pengunduran diri Mahfud sebagai Menkopolhukam. Ia menyebut sangat menghargai keputusan yang diambil Mahfud untuk mundur dari jabatan
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: Akira AW
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow