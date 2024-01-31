Golden State Warriors meraih kemenangan atas tamunya Philadelphia 76ers. Warriors sukses mengalahkan Sixers dengan skor 119-107 di Arena Chase Center

Stephen Curry berperan besar dalam kemenangan Warriors setelah sukses mencetak 37 poin di laga tersebut. Tim polesan Steve Kerr ini berhasil meraih kemenangan pertamanya dalam tiga gim terakhir. Sedangkan bagi Sixers, hasil tersebut menjadi kekalahan keempat beruntun

Produser : Febry Rachadi

(rns)

