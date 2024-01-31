Ratusan pensiunan ASN Pemkot Solo menyatakan sikap mendukung paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024. Selain diisi dengan orasi dukungan, massa juga membentangkan bendera merah putih raksasa sambil diiringi lagu lagu perjuangan.

Pernyataan sikap dipimpin mantan Sekretariat Daerah Kota Solo, Hendro Pramono dan dilanjutkan penyerahan pernyataan sikap kepada ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo. Selanjutnya poster pernyataan sikap dukungan tersebut diarak menggunakan perahu menyusuri Sungai Bengawan Solo.

