Hujan deras di Kota Gaza menyebabkan kondisi para pengungsi di tenda darurat semakin menyedihkan. Beberapa pengungsi menghangatkan badan dekat api unggun di kamp pengungsi Jabaliya yang banjir. Pengungsi lainnya mengumpulkan air hujan dalam tong besar untuk digunakan nanti.

Perang Israel-Hamas yang terbaru telah meratakan sebagian besar wilayah pesisir kecil tersebut, menyebabkan 85% penduduknya mengungsi, dan seperempat penduduknya kelaparan. Serangan Israel menewaskan 26.700 orang di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Hamas.

(mhd)

