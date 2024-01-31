...

Unjuk Rasa Makin Ricuh, Massa Apdesi Blokir Tol Dalam Kota

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Rabu 31 Januari 2024 16:00 WIB
A A A
Unjuk rasa mendesak revisi masa jabatan kepala desa oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di depan gedung DPR RI semakin ricuh. Ribuan massa melanjutkan aksinya dengan memblokir ruas tol dalam kota.
 
Akibat pemblokiran, arus lalu lintas di Tol Dalam Kota dari arah Pancoran menuju Slipi lumpuh total. Massa kemudian berusaha melanjutkan pemblokiran dengan memasang barrier pembatas jalan di ruas Tol Slipi arah Cawang.
 
Aparat kepolisian yang bertugas langsung mengamankan paksa sejumlah pengunjuk rasa yang di anggap sebagai biang provokasi.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

