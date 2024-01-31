Menkopolhukam RI, Mahfud MD resmi menyatakan mundur dari Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (31/1/2024). Hal itu disampaikan Mahfud ditengah safari politiknya sebagai Cawapres nomor urut 3 ke wilayah Lampung.
Sebelumnya, Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya akan mundur dari jabatan Menkopolhukam, tapi akan mengumumkannya pada waktu yang tepat.
Reporter: Ira Widya
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow