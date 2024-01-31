Ribuan makam di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir akibat hujan deras, Selasa (30/1). Rencananya akan ada pengurukan terhadap lahan makam yang berada di dataran rendah, namun petugas belum menemukan tanah untuk menguruk.
Petugas juga tetap melakukan penyedotan terhadap makam yang terendam dengan menggunakan 2 pompa. Akibat terendam banjir, TPU Semper tidak bisa menerima pemakaman jenazah dan akan dialihkan ke TPU disekitar lokasi.
Kontributor: Sofyan Firdaus
