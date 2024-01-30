...

2 Bangunan Hancur akibat Serangan Udara Israel, 17 Tewas

Betty Usman, Jurnalis · Selasa 30 Januari 2024 21:31 WIB
17 warga tewas dalam 2 serangan udara Israel menghantam apartemen di Jalur Gaza. Salah satu serangan menghantam sebuah bangunan di Zawaida, 13 orang tewas.
 
Serangan lainnya menghantam sebuah blok apartemen di kamp pengungsi Nuseirat, 4 tewas. Apartemen terdiri dari 3 lantai, dihuni 70 hingga 80 pengungsi di dalamnya. Korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Al Aqsa di kota terdekat Deir al-Balah.
 
Serangan tersebut terjadi ketika tentara Israel terus memperluas serangannya di kota Khan Younis. Militer Israel mengakut terlibat pertempuran jarak dekat dengan pejuang Hamas di Khan Younis. Israel melakukan serangan udara dengan Helikopter untuk menyerang Hamas.
 
Militer Israel minta warga sipil untuk evakuasi dari Khan Younis bagian barat dan kamp pengungsi. Perang Israel-Hamas sejak 7 Oktober ini diperkirakan akan memicu konflik regional yang lebih luas.

