Berkunjung ke Magelang, Jokowi Cek Harga Bahan Pokok dan Bagikan Bansos di Pasar Mungkid

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Senin 29 Januari 2024 17:46 WIB
Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Senin, (29/1/2024). Jokowi datang antara lain untuk mengecek harga-harga kebutuhan pokok. Jokowi pun disambut pedagang dan masyarakat setempat.
 
Berdasarkan pengamatannya, harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Mungkid terpantau stabil. Cabai rawit misalnya, berada pada harga Rp30 ribu per kilogram. Sedangkan harga beras sedikit naik karena saat ini belum masuk masa panen raya.
 
Selain mengecek harga, Jokowi juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang. 
 
