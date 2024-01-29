KPU Kota Solo menerima ribuan surat suara pengganti yang sebelumnya mengalami kerusakan saat proses sortir, Senin (29/1).

Surat suara pengganti yang datang akan kembali disortir dan disiapkan untuk pemungutan suara.

Jenis logistik pemilu 2024 yang tiba di kpu solo merupakan surat suara DPR RI dapil Jateng, DPRD Provinsi, DPRD Kota sementara untuk suara suara capres cawapres dan DPD yang mengalami kerusakan belum mendapat pergantian.

Kontributor: Septyantoro

