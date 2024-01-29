Pelaku percobaan pembunuhan terhadap 9 karyawan koperasi di Kabupaten Cirebon Ditangkap, Senin (29/1).

Pelaku yang merupakan OB sekaligus penjaga malam kantor langsung ditangkap sesaat setelah melancarkan aksinya. Petugas masih melakukan pemeriksaan guna mengungkap motif dibalik serangan brutal pelaku terhadap atasannya tersebut.

Sebelumnya, pelaku masuk dan mengunci pintu kantor dari dalam sambil mengeluarkan parang dan menyerang seluruh karyawan.

