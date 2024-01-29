Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa merespons sikap Presiden Jokowi yang memberikan pernyataan presiden boleh berkampanye mendukung salah satu Capres

Aksi digelar di Jalan Diponegoro, Menteng, Senin (29/1/2024) petang. Mereka berorasi sambil membakar ban bekas hingga sempat membuat arus lalu lintas terganggu.

Mahasiswa juga meminta Jokowi segera mundur dari jabatannya karena dinilai telah memberikan contoh buruk bagi masyarakat.

Reporter : Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

