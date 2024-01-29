Geger warga menggelar resepsi pernikahan di tengah perlintasan KA di Kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Warga mereka terpaksa menggelar pesta pernikahan di area tersebut karena tidak adanya lahan kosong di sekitar lokasi.

Sebelumnya lahan PT KAI ini dijadikan lapak narkoba, namun setelah digerebek akhirnya dijadikan lapangan untuk kegiatan warga.

Kontributor: Sofyan Firdaus

(rns)

