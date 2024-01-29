...

Lawatan ke Riau, Mahfud MD Janji Sejahterakan UMKM jika Menang Pilpres

Reza Ramadhan, Jurnalis · Senin 29 Januari 2024 18:15 WIB
Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD melanjutkan agenda di Riau dengan meresmikan gerai UMKM Progresif.
 
Kehadiran Mahfud MD disambut meriah oleh masyarakat khususnya para pelaku UMKM Kota Pekanbaru. Ia pun disambut dengan musik kompang khas Melayu. Setelah itu, ada pula tradisi palang pintu khas Melayu yang sangat meriah. 
 
Ia juga sempat berkeliling ke beberapa gerai UMKM milik Forum UMKM Kota Pekanbaru. Mahfud MD berjanji akan menyejahterakan pelaku UMKM bila menang di Pilpres 2024.
 
Reporter : Syifa FR
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

