Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) kembali diperiksa penyidik polisi.

Pemeriksaan ini untuk mendalami kasus dugaan pemerasan yang telah menetapkan Eks Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka.

SYL tiba di Gedung Ditkrimsus Polda Metro Jaya mengenakan rompi orenge. Di hadapan wartawan SYL hanya mengucapkan salam kepada wartawan.

Reporter : Helmi Sajangbati

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News