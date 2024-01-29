Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa kegiatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jawa Tengah untuk memastikan program - program pemerintah tetap berjalan.

Ari juga menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut tidak dilakukan Presiden Jokowi untuk memberi sinyal dukungan terhadap salah satu Paslon Capres-cawapres.

Hal tersebut menanggapi perihal intensitas Presiden Jokowi yang beberapa kali mengunjungi Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu belakangan.

Hal tersebut disampaikan Ari dalam keterangannya, Senin (29/1/2024).

Ari menjelaskan kegiatan Presiden Jokowi di Jawa Tengah diantaranya, pengecekan harga bahan-bahan pokok, pemberian bansos, dan juga mengecek pelaksanaan dari BPJS dan juga Kartu Indonesia Pintar.

Ari juga memastikan bahwa kunjungan kerja di Jawa Tengah tersebut bukan bagian dari kampanye Presiden Jokowi.

Reporter :Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

