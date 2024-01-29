Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo tiba di Kota Ambon, Maluku, Senin (29/1/2024). Kedatangannya, untuk menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat.

Para pendukung bersemangat meskipun berada di bawah terik sinar matahari. Pekikan "Pak Ganjar We Love You," menemani langkah Ganjar naik ke atas panggung.

Sambil tersenyum, Ganjar bersalaman dan berjalan ke atas panggung. Kehadiran Ganjar pun langsung disambut histeris pendukung

Reporter: Achmad Al Fiqri

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

