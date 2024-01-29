...

Pasca Hujan, Arus Lalu Lintas di Beberapa Ruas Jakarta Macet

Rio Manik, Jurnalis · Senin 29 Januari 2024 12:15 WIB
A A A
Arus lalu lintas di Jalan Raya Bogor-Jalan Raya Condet-Jatinegara, Jaktim, macet, Senin (29/1). Antrean kendaraan menyemut di jalur menuju pusat perkantoran di wilayah Jaksel maupun Jakpus.
 
Laju kendaraan hanya mampu menempuh kecepatan kurang dari 20 menit pasca diguyur hujan. Para pengendara motor mengurangi kecepatan laju motornya karena kondisi jalan yang licin. 
 
Sementara, Jalan Condet Raya juga mengalami kemacetan dampak sebuah truk terperosok.
 
Reporter: Rio Manik 
Produser: Akira AW

(fru)

