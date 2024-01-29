Istri capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh blusukan ke Pasar Bareng, Jombang, Jatim, Senin (29/1). Siti Atikoh didampingi oleh anggota DPR RI yang juga Wasekjen PDIP, Sadarestuwati

Siti Atikoh menghampiri beberapa pedagang di pasar dan membeli bahan pangan. Salah satu pedagang sempat meneriaki Siti Atikoh untuk membeli dagangannya.

Dalam blusukannya, Atikoh mendengar curhatan para pedagang soal infrastruktur pasar. Selain itu dari beberapa pasar yang dikunjungi di Indonesia permasalahan utama yang dialami adalah soal kestabilan harga pangan.

Repoerter: Gisellya Noorrahma

Produser: Akira AW

(fru)

