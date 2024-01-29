...

Blusukan ke Pasar Bareng Jombang, Siti Atikoh Dapat Keluhan Kestabilan Harga

Gisellya Noorrahma, Jurnalis · Senin 29 Januari 2024 11:30 WIB
A A A
Istri capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh blusukan ke Pasar Bareng, Jombang, Jatim, Senin (29/1). Siti Atikoh didampingi oleh anggota DPR RI yang juga Wasekjen PDIP, Sadarestuwati 
 
Siti Atikoh menghampiri beberapa pedagang di pasar dan membeli bahan pangan. Salah satu pedagang sempat meneriaki Siti Atikoh untuk membeli dagangannya. 
 
Dalam blusukannya, Atikoh mendengar curhatan para pedagang soal infrastruktur pasar. Selain itu dari beberapa pasar yang dikunjungi di Indonesia permasalahan utama yang dialami adalah soal kestabilan harga pangan. 
 
Repoerter: Gisellya Noorrahma 
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini