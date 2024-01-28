Kerupuk melarat merupakan kuliner khas Cirebon yang dimasak menggunakan pasir. Kerupuk ini menjadi oleh-oleh bagi para pelancong dan pemudik yang melintasi Jalan Pantura. Sementara di Bangka, ada ikan bakar bumbu lempah kuning. Perpaduan antara rempah-rempah menghadirkan rasa yang gurih dan nikmat.

Di Bangkalan, kuliner topak lodeh biasa disajikan saat berkumpul bersama keluarga, terlebih ketika Lebaran Ketupat. Berikutnya ada kuliner simbua-simbua, kuliner khas Lima Puluh Kota, Sumbar. Kuliner ini biasanya dihidangkan pada acara tertentu, seperti acara adat.

Kuliner selanjutnya, yakni sop konro. Kuliner khas Makassar ini memiliki cita rasa manis dan gurih.

Produser: Hadits Abdillah

(fru)

