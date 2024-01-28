Michael Jordan merupakan salah satu sosok yang membuat nama NBA meroket. Jordan dianggap sebagai pemain serbabisa dan terhebat di sepanjang sejarah NBA dan basket dunia. Ia bahkan dinobatkan sebagai Rookie of The Year karena berhasil memimpin Chicago Bulls meraih banyak gelar.

Dikutip dari Forbes, Jordan memiliki kekayaan sekira Rp46,8 triliun. Selain gaji, kekayaan Jordan berasal dari aparel sepatu dunia.

Kekayaan Jordan naik dua kali lipat setelah ia memutuskan untuk melepas sayam mayoritas klub basket NBA, Charlotte Hornets.

Produser: Muhammad Fadli Rizal

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News